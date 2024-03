Romelu Lukaku reste secret sur son avenir : "Je dois faire attention à mes réponses"

L'AS Rome s'est largement imposée ce jeudi en 8e de finales aller de la Conference League (4-0). Romelu Lukaku a marqué le but du 2-0.

Tout va bien pour l'AS Roma et Romelu Lukaku. L'arrivée de Daniele De Rossi à la place de José Mourinho sur le banc a apporté une nouvelle dynamique à l'équipe. Quant à lui, le Belge n'arrête plus de marquer. Il en est déjà à 18 buts en 35 matchs cette saison, soit une moyenne folle qui dépasse un but tous les deux matchs.

L'avenir de Lukaku s'écrira-t-il à Rome ? La question reste épineuse et le sera de plus en plus ces prochaines semaines. Le Diable Rouge est prêté par Chelsea, qui ne compte plus sur lui.

Questionné sur son avenir en après-match, Big Rom n'a pas voulu donner davantage d'indices. “Ici, à la Roma, c’est différent. Les supporters m’aiment. Je fais de mon mieux vu que ce club m’a aidé. Mon avenir et le fait que mon prêt expire en juin ? Je dois faire attention à mes réponses", a-t-il plaisanté.