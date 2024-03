Grâce à une première période de feu, le RFC Liège fait tomber le leader du championnat et reste au contact du top 6

Liège a dominé la première période de la tête et des épaules et est rentré aux vestiaires avec un but d'avance, grâce à Midou Mouhli. Les Sang & Marine ont terminé la rencontre en infériorité numérique, mais se sont imposés contre le dauphin du Beerschot, Deinze. Belle victoire du Matricule 4 !

Huitième, le RFC Liège avait la belle occasion de revenir grandement sur les places qualificatives pour le tour final. Pour ce faire, les joueurs de Gaëten Englebert devaient l'emporter contre Deinze, deuxième et leader en cas de victoire à Rocourt. Les occasions de la première période sont à sens unique. Directement, Liège met une grosse pression sur son adversaire et ne le laisse pas respirer. Cascio amène trois centres dangereux dès les dix premières minutes, le troisième, en retrait, trouve Midou Mouhli. Le numéro 10 reprend, en un temps, et nettoie la lucarne de Miras Blanco (1-0, 9e). La suite de ce premier acte sera du même acabit et sera disputée presque exclusivement dans la moitié de terrain de Deinze. Atteri reprend un corner de Nyssen et voit le portier réaliser une superbe claquette, la frappe de Nyssen est aussi repoussée en corner (18e). Liège oublie de tuer le match Dans cette première période, Liège n'a oublié qu'une seule chose : tuer le match. Les Sang & Marine ont laissé énormément d'énergie dans la bataille, ont dominé cette mi-temps de la tête et des épaules, mais ne mènent que d'un but : 1-0 au repos. En deuxième période, la donne change forcément. Le dauphin du Beerschot est bien mieux dans la rencontre, mais ne se crée rien. Debaty a peu de travail et Liège gère, mais n'a toujours pas tué le match. Et ce match, c'est en quelques secondes qu'il peut basculer. Tacle de Reno Wilmots les deux pieds en avant, le milieu de terrain est logiquement exclu à vingt minutes du terme (73e). Deinze jette donc toutes ses forces pour accrocher un résultat, et il faut un excellent Debaty pour garder l'avantage (78e). Liège plie en fin de match, mais ne rompt pas. Le RFCL revient à la septième place, à égalité avec Beveren, et ne compte que deux points de retard sur le tour final et la sixième place, détenue par le Patro Eisden.