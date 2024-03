🎥 Un premier Euro en tant que supporter : voici ce qu'attend Eden Hazard de "ses" Diables Rouges cet été

Voilà plus d'un an qu'Eden Hazard disputait son dernier match chez les Diables Rouges. Mais sa flamme pour l'équipe nationale ne s'éteindra pas de sitôt.

Bien qu'il n'ait pas participé au renouveau opéré par Domenico Tedesco, Eden Hazard reste un interlocuteur privilégié à l'heure d'évoquer le noyau des Diables Rouges. Eleven lui a donc tendu son micro à l'occasion de sa journée marathon à Lille.

"Avec l'ancienne génération, on a mis les standards assez haut, on attend toujours beaucoup de choses. Il y a un nouveau coach, des nouveaux joueurs, un mélange d'expérience et jeunesse, une très belle équipe" déclare-t-il dans les couloirs du Stade Pierre Mauroy.

Reste donc à voir comment cette nouvelle cuvée diabolique arrivera à gérer le mois de compétition qui l'attend cet été en Allemagne : "Parler avant un grand tournoi, c'est toujours compliqué. On espère qu'ils vont aller le plus loin possible". Nul doute qu'Eden Hazard suivra ça avec attention, surtout si Thorgan venait à faire son retour en sélection. Le voici désormais dans une position de supporter, après avoir emmené la Belgique aux éditions 2016 et 2020.