L'une des révélations de la saison au RFC Liège : "Il n'y a eu qu'un seul bémol contre Deinze"

Le RFC Liège a validé son maintien en s'imposant contre le SK Deinze, mais n'est certainement pas rassasié. L'objectif est le top 6 et le tour final, comme nous l'a confirmé Ryan Merlen après la victoire des Sang & Marine contre le leader, dimanche.

C'est le sentiment général qui revenait après la victoire du RFC Liège contre Deinze, dimanche. La première moitié de match fut la meilleure de la saison pour les joueurs de Gaëtan Englebert, qui ont toutefois oublié d'achever leur adversaire.

"Je pense que cette notre période la plus aboutie de la saison, ils n'ont pratiquement rien eu à part une frappe hors cadre. On a eu tellement de possibilités que je n'arrive pas à vous les citer, on peut rentrer à la pause en ayant inscrit trois ou quatre buts. C'est le petit bémol, malgré notre domination cruelle, on n'a pas su tuer la rencontre" reconnaissait Ryan Merlen, excellent contre le leader, à notre micro.

"Je me suis bien senti. Quand on est présent dans les duels, tout le reste suit. C'est l'un de mes meilleurs matchs, avec celui de Seraing. Je prends le rôle que l'on me donne, en box-to-box. C'est le rôle le plus difficile dans le milieu du football, mais je le fais bien, aussi grâce aux joueurs que j'ai à mes côtés."

Ryan Merlen monte en puissance avec le RFC Liège

Le Français de 21 ans, formé au RC Lens entre 2009 et 2019, vit sa première saison dans un championnat entièrement professionnel. L'ancien international espoir a eu besoin de quelques semaines pour se mettre au diapason, avant de présenter l'étendue de ses qualités.

"Mon début de saison était en dents de scie. Je sens que je monte désormais en puissance, il reste cinq matchs pour confirmer. C'est ma première année en tant que professionnel, il a fallu que je m'adapte au niveau. Un jeu d'hommes, technique et des joueurs qui savent bien plus ce qu'ils font par rapport à la Nationale 1."

Après Lommel, le SK Deinze est donc le deuxième leader de cette Challenger Pro League à tomber sur la pelouse de Rocourt. Toute la saison, le Matricule 4 aura rendu la vie dure aux cadors.

"Quand on joue le match, il n'y a pas de premier ou de dernier. À la pause, on s'est dit qu'il ne fallait pas relâcher, car on était bien dedans et le seul bémol était de ne pas avoir tuer le match. On a su garder le zéro après la reprise, en gagnant les duels et les seconds ballons. On a su rester costauds, sans douter de nos qualités."

Cette victoire, s'il fallait encore le faire, a assuré le maintien officiel du RFC Liège en D1B. L'objectif initial du club étant donc rempli, les joueurs de Gaëtan Englebert peuvent regarder vers le haut... comme ils l'ont toujours fait, finalement. "On ne va pas se le cacher, le top 6 est l'objectif" nous confirme Ryan Merlen, si confirmation il devait y avoir. Une chose est sûre, la saison du RFCL n'est certainement pas terminée.