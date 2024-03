"On ne pensait pas se sauver si vite" : le RFC Liège n'est pas rassasié après avoir assuré son maintien en D1B

Le premier objectif de la saison est atteint pour le RFC Liège, le maintien. Désormais, les Sang & Marine veulent croire en leurs chances de rallier le tour final, et ce n'est pas Gaëtan Englebert qui nous dira le contraire.

Le manque de concrétisation aura un petit peu fait peur au RFC Liège, contre le SK Deinze, mais les Sang & Marine ont contrôlé la seconde période et se sont logiquement imposés contre le leader du championnat.

"C'est la seule chose sur laquelle on peut être déçu. Le manque de concrétisation, on était là, mais on n'a pas toujours eu le bon geste. La première mi-temps est d'un niveau que j'ai rarement vu depuis le début de la saison. Avoir joué contre une équipe bien en place, en confiance, expérimentée et les bousculer de cette manière, je pense qu'on peut être satisfaits" se réjouissait Gaëtan Englebert à notre micro, après la rencontre.

"Quand on voit les efforts fournis, notamment pour récupérer le ballon, chapeau. Ce qui nous fait plaisir aussi, c'est de voir la manière avec laquelle l'équipe se bat en deuxième mi-temps. On a montré sur 90 minutes qu'on savait jouer au football, mais aussi qu'on avait du caractère et qu'on savait défendre. C'est un match plein."

Le RFC Liège ne pensait pas se sauver aussi rapidement, avoue Gaëtan Englebert

Cinq journées avant la fin de la phase classique, le RFC Liège est assuré d'évoluer, à minima, en Challenger Pro League la saison prochaine. À Rocourt, il est vrai que l'on ne pensait pas spécialement que le sauvetage serait officiel si tôt dans la saison. Désormais, tous les regards sont tournés vers le prochain objectif du club : le tour final.

"On ne pensait pas se sauver aussi tôt. Après quelques matchs, on a vu que ça se jouait sur peu de choses. On pensait que ce serait compliqué, mais on s'est rapidement sortis de cette zone pour se retrouver là où nous sommes, et on a pu rester là tout le championnat."

"C'est une preuve de constance, malgré quelques petits creux. On n'a pas été mis en danger sur la saison. On peut continuer à regarder vers le haut et espérer prendre suffisamment de points en vue du top 6" a conclu le T1 du RFCL.