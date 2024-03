Un Diable Rouge de retour en Belgique après six mois ? Il y a eu de l'intérêt en janvier

Siebe Van Der Heyden vit une saison très délicate à Majorque. Mais il reste déterminé à s'imposer en Espagne.

Fort de son statut de Diable Rouge et de plusieurs saisons réussies à l'Union Saint-Gilloise, Siebe Van Der Heyden s'attendait sans doute à plus jouer avec Majorque. Mais les chiffres sont là pour le défenseur de 25 ans : il n'a été titulaire qu'à quatre reprises en Liga et n'a plus disputé une minute depuis neuf matchs.

"C’est actuellement un peu difficile, grimace le joueur tout en gardant son légendaire sourire. J’ai pu quand même affronter l’Athletic Bilbao, être titulaire au Bernabeu contre le Real, puis monter au jeu contre le FC Barcelone. Ce sont des moments incroyables qui resteront gravés dans ma tête. En arrivant à l’Union, j’ai aussi dû passer par une saison d’adaptation" relativise-t-il.

Van Der Heyden confirme avoir eu quelques touches pour un retour en Belgique dès cet hiver, mais aussi des contacts avec l'Allemagne et la Turquie. Il préfère toutefois mordre sur sa chique : "Mon objectif est de rester, car je dois encore m’adapter à plusieurs choses. Je me sens bien, l’atmosphère dans le groupe est bonne et le style de vie à Majorque me plaît. Je continue à tout donner tout en apprenant l’espagnol, que je maîtrise de mieux en mieux". Il reste toutefois le premier conscient qu'il en faudra plus pour retrouver les Diables Rouges, comme il l'ambitionne.