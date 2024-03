Le "like" malvenu... ou mesquin de Thibaut Courtois sur un tweet chargeant Domenico Tedesco

Axel Witsel s'est exprimé concernant sa retraite internationale. Le désormais ex-Diable Rouge regrette une mauvaise communication de Domenico Tedesco, une explication qui plaît visiblement... à Thibaut Courtois.

Nous revoilà à la cour de récréation. Cette semaine, Axel Witsel a donné une interview à Proximus Pickx, dans laquelle le Diable Rouge revient sur sa décision de prendre sa retraite internationale. Sans manquer de respect au sélectionneur, le joueur de l'Atlético Madrid souligne tout de même avoir été déçu par les brèves explications de Domenico Tedesco.

Un souci de communication qui va pousser Witsel... à prendre sa retraite internationale, tout bonnement. Une décision radicale qui ferme la porte à l'avenir, car Tedesco, comme pour Alderweireld ou Mignolet par la suite, s'est refusé à rappeler des joueurs ayant annoncé leur retraite.

Et visiblement, il y a quelqu'un que cette nouvelle pierre dans le jardin du sélectionneur fait bien rire : Thibaut Courtois. Parmi la grosse quarantaine de "likes" sur le tweet de Pickx Sports, on trouve en effet... celui du gardien de but du Real Madrid.

Un compte à 3,7 millions d'abonnés, qui sélectionne bien sûr avec soin les posts qu'il décide de liker. En y regardant de plus près, on constate ainsi que Thibaut Courtois like le plus souvent des posts en rapport direct ou indirect avec son club, le Real Madrid, ou ses anciens clubs.

Alors, simple like anodin envers l'interview d'un ami et ex-coéquipier chez les Diables Rouges, ou approbation du message qu'elle contient, à savoir un reproche envers Domenico Tedesco ? Dans tous les cas : petite erreur de comm'...