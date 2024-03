🎥 "Hors de question !" : L'étonnante raison donnée par Kylian Mbappé pour ne pas rejoindre le club d'un Diable Rouge

Kylian Mbappé quittera le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. C'est une certitude. Mais la prochaine destination de la star française n'est pas encore connue.

La rumeur Kylian Mbappé au Real Madrid ne date pas d'hier et continue à déchaîner les passions. Plus le départ du Français du PSG se rapproche, plus les informations diverses les plus folles vont fleurir à nouveau. Cet été promet d'être animé comme jamais.

Si Mbappé est plus proche de rejoindre le Real que n'importe quel autre club, le football moderne nous a appris à ne jamais envoyer un joueur quelque part avant l'officialisation de son transfert. Certains se mettent à rêver que le champion du monde 2018 signe dans leur équipe favorite.

C'est le cas de ce fan d'Arsenal, qui a rencontré Mbappé récemment. L'attaquant a répondu avec humour quand on lui a demandé de rejoindre les Gunners - où évolue le Belge Leandro Trossard. "Hors de question, il fait trop froid là-bas !", a plaisanté Mbappé.