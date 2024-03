Quelle surprise : oui, l'arbitrage a commis une grosse erreur lors d'Antwerp-Union, le Département le confirme

L'Antwerp devait-il finir à 10 contre l'Union Saint-Gilloise ? La question est presque rhétorique tant la réponse paraît évidente, mais nous attendions encore l'avis du Département des arbitres.

Jelle Bataille a commis une véritable agression à l'encontre de Koki Machida, à la 53e minute d'Antwerp-Union. Une faute qui a visiblement échappé à l'arbitre principal, Mr Bram Van Driessche, mais aussi au VAR. À la stupeur générale, car le geste était d'une violence assez impressionnante.

Ce lundi, dans Under Review, la phase a naturellement été passée à la loupe par le Département arbitral. Frank De Bleeckere a ainsi confirmé, sans grande surprise, que l'Antwerp aurait dû se retrouver à 10 sur ce geste dangereux de Bataille.

"Koki Machida a été presque décapité, on peut dire ça ?", interroge le journaliste de Eleven Sports. "C'était un match intense et un duel intense entre Bataille et Machida. Ici, nous aurions bien sûr souhaité voir une carte rouge", reconnaît De Bleeckere. "Il y a énormément d'intensité sur cette action, et l'intégrité physique du joueur est mise en danger".

#UnderReview | L'intervention de Jelle Bataille avait tous les ingrédients pour qu’un carton rouge soit donné. 🥗🟥 #ANTUSG



Regardez toutes les analyses ici : https://t.co/vi7B9uuOX5 ! 👈 pic.twitter.com/F1pJnnxwHa — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) March 18, 2024

Comment expliquer, dès lors, que le VAR n'ait pas jugé bon d'exclure Jelle Bataille ? "Peut-être ont-ils estimé qu'il s'agissait d'une collision malencontreuse. Mais en analysant comme nous le faisons aujourd'hui, nous voyons bien qu'il y a énormément d'éléments permettant de donner un carton rouge ici".

L'Union Saint-Gilloise n'était pas fort satisfaite de l'arbitrage après la rencontre, soulignant que le but anversois aurait également dû être annulé pour une faute de main de Gyrano Kerk. Visiblement, les Unionistes avaient au moins une bonne raison d'être mécontents.