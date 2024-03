Incroyable : Jérémy Doku toujours au cœur de la polémique, une légende de l'arbitrage anglais s'en mêle

Il y a 10 jours, Manchester City et Liverpool ont partagé l'enjeu (1-1) dans une rencontre déterminante pour la course au titre en Premier League.

Alors que l'on jouait les arrêts de jeu du match et que Liverpool poussait pour marquer le but de la victoire, Jérémy Doku a dégagé un ballon dans son rectangle mais s'est essuyé le pied sur Alexis Mac Allister dans le même temps.

L'arbitre n'a pas donné penalty, même après intervention du VAR. Suite à la forte polémique encore présente en Angleterre, le PGMOL - l'organisme responsable de l'arbitrage des matches anglais - a publié la discussion entre l'arbitre et le VAR.

L'arbitre dit au VAR qu'il y a "peut-être un contact". Ce dernier réplique en expliquant : "Il est clair que Doku touche le ballon. Il a le ballon et les joueurs se touchent. Je ne pense pas qu'il y ait suffisamment de choses pour qu'il y ait penalty."

Howard Webb, véritable légende de l'arbitrage en Angleterre et désormais directeur de l'association des arbitres anglais, a donné son avis. "Il y a beaucoup d'opinions. Si l'arbitre avait sifflé un penalty, le VAR lui aurait donné raison. Et vice versa. Le ballon est trop bas pour être joué de la tête. Doku lève le pied et frappe le ballon. Et oui... après, il touche Mac Allister. Ce n'était pas très clair - ce n'était donc pas une phase pour laquelle le VAR a été créée."