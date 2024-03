La Pro League a enfin choisi une date et une heure pour la finale de la Coupe de Belgique

L'Antwerp et l'Union Saint-Gilloise se disputeront la Coupe de Belgique en mai prochain. L'heure choisit pourrait cependant en surprendre plus d'un.

Après plusieurs jours d'attente, la date et l'heure de la finale de la Coupe de Belgique ont été confirmées par la Pro League. Le choc final entre l'Union Saint-Gilloise et l'Antwerp aura lieu le 9 mai prochain.

Si la date ne faisait presque plus aucun doute suite à l'élimination des Bruxellois de la Conference League, il restait la question de l'heure. La finale sera jouée au stade Roi Baudouin à 15h30.

Un premier trophée en 100 ans pour l'Union ?

Un horaire qui semble bizarre mais l'après-midi avait été évoquée compte tenu du calendrier puisqu'il s'agit du jeudi de l'Ascension.

Place désormais au spectacle dans un peu plus d'un mois du côté de la capitale. L'Union Saint-Gilloise réussira-t-elle à décrocher un trophée qu'elle n'a plus soulevé depuis 100 ans ? L'Antwerp arrivera-t-il à réaliser le "back to back" ?

Avant ce choc, les deux équipes auront déjà sept journées de Champions Playoffs dans les jambes. Quatre jours avant le match, l'Antwerp aura joué le Club Bruges alors que l'Union sortira d'un derby à domicile face à Anderlecht.