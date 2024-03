Après De Bruyne et Doku, un troisième Diable en route vers Manchester City ? "Des scouts ont été envoyés"

Johan Bakayoko est sur le point de remporter son premier titre de champion des Pays-Bas avec le PSV Eindhoven. Le virevoltant ailier belge grandit de jour en jour, et voit les plus grands s'intéresser à lui.

Au centre d'entraînement de Tubize, Johan Bakayoko ne se rend peut-être pas encore compte que tout le monde parle de lui, Outre-Manche. D'autant plus depuis que Sky Sports a rapporté que plusieurs mastodontes du football européens s'intéressaient à lui.

En effet, le média anglais de référence a cité Liverpool, Manchester City, Chelsea, le PSG et le Borussia Dortmund parmi les prétendants. Rien que ça.

Sky Sports avait évoqué qu'il faudrait débourser un montant compris entre 50 et 60 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ailier droit de 20 ans, auteur de huit buts et six passes décisives en 25 rencontres d'Eredivisie.

Johan Bakayoko moins cher que prévu, une bonne nouvelle pour tout le monde

Toutefois, dans son émission "Wait & See", le journaliste Sacha Tavolieri rapporte s'être entretenu avec les proches de Johan Bakayoko, et peut contraster cette information.

De nombreux clubs sont intéressés par le joueur du PSV, et des scouts de Manchester City sont même venus l'observer à plusieurs reprises. Et bien que le fait qu'aucune clause libératoire n'ait été incluse dans le contrat laisse une certaine marge de manœuvre au club néerlandais, il rapporte qu'une enveloppe de 35 millions d'euros, avec bonus, pourrait suffire pour convaincre le PSV.

Une bonne nouvelle pour les prétendants, qui auront donc le loisir de donner suite à leur intérêt sans trop emprunter dans le budget annuel. Une bonne nouvelle, aussi, pour Bakayoko, qui pourrait se rapprocher de son transfert de rêve plus tôt qu'il ne le pensait.