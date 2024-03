Un jeune Diable sera la cible de plusieurs clubs du top européen : "Entre 50 et 60 millions d'euros"

Johan Bakayoko devrait quitter le PSV Eindhoven et devenir l'une des nouvelles sensations belges en Europe. Plusieurs clubs seraient sur les rangs pour le recruter.

L'hiver dernier, Johan Bakayoko (20 ans) avait failli rapporter une sacrée somme au PSV Eindhoven. Brentford était venu aux renseignements et offrait jusqu'à 40 millions d'euros au club néerlandais, mais le PSV et le joueur, d'un commun accord, avaient décliné. Bakayoko souhaitait en effet finir la saison en Eredivisie.

Il faut dire que le Diable Rouge est en grande forme, avec 13 passes décisives et 8 buts en 40 matchs. De quoi laisser imaginer un transfert encore plus gargantuesque l'été prochain, et peut-être pour une destination un peu plus attirante que Brentford.

Le top européen pour Bakayoko ?

C'est en tout cas ce que croit savoir Sky Sports. Selon le média anglais, Johan Bakayoko intéresse toujours un certain nombre de clubs européens, et non des moindres. Liverpool, Manchester City, Chelsea, le PSG et le Borussia Dortmund, rien que ça, sont ainsi cités.

Ils devront mettre la main à la poche pour s'offrir l'ailier belge : toujours selon Sky Sports, le PSV Eindhoven demanderait entre 50 et 60 millions pour Bakayoko, qui est estimé à 40 millions par Transfermarkt. Aucune clause de libération n'a été incluse dans le contrat du joueur, ce qui laisse une belle marge de manoeuvre au PSV.

En attendant, Johan Bakayoko a naturellement été repris par Domenico Tedesco, et fera partie des joueurs à suivre. En 9 matchs en 2023 avec les Diables Rouges, il a inscrit un but et délivré deux passes décisives.