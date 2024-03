Julien Duranville peut choisir entre trois sélections nationales, mais n'a jamais hésité : "L'opportunité est réelle"

Certains joueurs hésitent, d'autres ont fait leur choix dès le plus jeune âge. C'est le cas de Julien Duranville, qui ne veut jouer que pour la Belgique malgré des origines ivoiriennes et congolaises.

Né à Uccle, Julien Duranville peut choisir parmi trois sélections nationales. La Belgique, donc, mais aussi la Côte d'Ivoire, pays de son père, et le Congo, d'où provient sa mère. Mais pour l'ailier formé à Anderlecht, il n'y a jamais eu le moindre doute.

"Je veux jouer pour la Belgique. J'ai été appelé avec les Diablotins et on sent que l'équipe première se rapproche. Les Diables sont dans ma tête depuis longtemps. Maintenant que je suis ici, je sens que l'opportunité est réelle" a-t-il déclaré lors de sa première interview réservée aux médias belge, en conférence de presse à Tubize.

Julien Duranville, le bon coup de l'Union Belge

Bien vu de la part de l'Union Belge, qui a rappelé le joueur du Borussia Dortmund avec les U21 alors qu'il ne compte que deux mi-temps avec les espoirs du BVB et trois minutes avec l'équipe première.

"J'ai été un petit peu surpris, c'est vrai. Je suis de retour depuis quelques mois, mais j'évolue très lentement pour éviter de nouvelles blessures. À présent, je suis en forme. Je suis longtemps resté hors des terrains, mais je suis de retour."

Bien sûr, le virevoltant ailier droit de 17 ans est comparé à un certain Jérémy Doku. Le style de jeu est similaire, mais Julien Duranville veut construire sa propre histoire.

"Nous avons à peu près le même style de jeu, nous sommes tous les deux très rapides. Mais je ne veux pas être une copie de lui, je veux me faire mon propre nom. Ce serait génial si, un jour, on pouvait jouer ensemble chez les Diables" a-t-il conclu.