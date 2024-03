La catastrophe, encore une fois, pour Wout Faes et Leicester City ?

Leicester City semblait proche de remonter en Premier League, mais une décision des instances risque fort de remettre cela en question. Le club est en effet dans le collimateur de la commission en charge du fair-play financier.

Leicester City est actuellement deuxième de Championship, à égalité de points avec Leeds United et avec un match de moins. Autant dire que les Foxes semblent dans un fauteuil pour réintégrer la Premier League, une saison seulement après leur relégation choc au terme de la saison 2022-2023.

Mais les choses pourraient bien vite tourner au vinaigre pour Leicester City. En effet, le club champion d'Angleterre en 2016 est accusé d'avoir violé le fair-play financier. La Premier League a mandaté une commission indépendante, qui cible Leicester City pour manquements aux règles lors de la saison passée.

Leicester pourrait donc, si ces manquements viennent à être confirmés par la commission, se voir infliger un retrait de points. L'Angleterre ne plaisante pas avec ces sanctions : Nottingham Forest et Everton en ont déjà été la cible récemment, et Manchester City reste menacé.

Un an après une relégation vécue comme un séisme, le club propriété de King Power pourrait donc encore prendre un sérieux coup sur la tête et perdre des précieux points dans la course à la remontée. "La procédure se déroulera conformément à un calendrier fixé par la Commission", lit-on sur Sky Sports.

"Leicester City passera devant une commission indépendante pour violation présumée des règles de rentabilité et de durabilité (RPS) et pour n’avoir pas soumis ses comptes financiers audités à la Ligue". Wout Faes et ses coéquipier suivront cela de près...