Grand jour pour cet ancien de l'Union en équipe nationale ?

Rappelez-vous : l'année de sa remontée en Pro League, l'Union avait surpris tout le monde en faisant la course en tête du championnat. Si le Club de Bruges avait finalement remporté le titre, les Unionistes ont marqué les esprits. Meilleur buteur du championnat avec 26 buts, Deniz Undav avait été élu meilleur joueur de la saison.

Il avait ensuite signé à Brighton, mais il manquait de temps de jeu malgré des stats intéressantes (8 buts en 30 matchs). Prêté cette saison à Stuttgart, le joueur de 27 ans a passé un palier, avec 15 buts marqués en 25 matchs.

Il a été récompensé, avec une première sélection avec l'Allemagne pour les rencontres amicales de ce mois de mars. "Je ne me soucie pas de savoir contre qui je vais jouer. J'espère seulement que lorsque j'entrerai en jeu, je donnerai tout ce que j'ai. C'est la seule chose qui compte pour moi", avait-il sobrement répondu en conférence de presse.

Ce samedi soir, contre la France (21h), Undav est sur le banc. Julian Nagelsmann pourrait le faire entrer au jeu en fonction de la physionomie de la rencontre.

Introducing our starting XI for this evening's game! 🤩#DFBTeam #FRAGER

📸 DFB/Thomas Böcker pic.twitter.com/GSMm8jXAJ4