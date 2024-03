🎥 Quand Joao Klauss répond à Christian Benteke

Dix ans séparent le passage de Joao Klauss de celui de Christian Benteke au Standard. Hier, les deux anciens buteurs rouches étaient face à face en MLS.

Saint-Louis et DC United ont partagé dans le courant de la nuit en MLS (2-2). On retiendra le but de Joao Klauss pour répondre à celui de Christian Benteke.

Alors que le score était de 1-1 dès la 20e minute, Big Ben a redonné l'avance à DC United quelques minutes avant le repos. Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps, son but ne restera pas dans les mémoires. Il s'agit tout de même de son quatrième en trois matchs de MLS cette saison.

🇧đŸ‡Ș| ELE RESOLVE



Christian Benteke vira o jogo para o DC United, contra o St. Louis City, 2 a 1. O belga sabe o caminho das redes, meus amigos. đŸ„”@territoriomls



pic.twitter.com/TxFSkNKj8b — Cristian Moraes (@18Cristian_MR) March 24, 2024

Saint-Louis et DC United dos à dos

En deuxième mi-temps, Joao Klauss a permis à Saint-Louis de revenir au score en transformant un penalty après autant de petits pas d'élan que nécessaire.

đŸ‡§đŸ‡· João Klauss abre a contagem dele na MLS 2024 e empata pro St. Louis! 2-2



pic.twitter.com/9sRRcUYiwr — MLS Brasil đŸ‡§đŸ‡· (@MLS__Brasil) March 24, 2024

En plus d'offrir un point à son équipe, l'attaquant brésilien marque par la même occasion son premier but de la saison, lui qui en avait planté dix l'an dernier.

Au classement, les deux formations restent dans le ventre mou de leur conférence respective.