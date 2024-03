Ca se confirme : après Ngolo Kanté, une autre légende du foot français débarque à Virton

Brandao va bien intégrer le staff de Virton la saison prochaine. L'ancien attaquant de l'OM poursuit l'apprentissage de sa carrière d'entraîneur.

Il y a quelques jours, nous vous parlions de la visite surprise de Brandao à Virton. Le Brésilien de 43 ans était venu pour visiter le club, les installations, rencontre l'équipe ainsi que le staff.

Le courant est visiblement bien passé puisque cette visite de courtoisie va déboucher sur une collaboration pour la saison prochaine.

Un autre nom ronflant à Virton

L'entraîneur Jérôme Arpinon l'a confirmé hier soir après le partage face à Winkel Sport. Brandao deviendra ainsi l'un de ses adjoints dans quelques semaines : "Brandao aurait pu choisir un club plus huppé pour parfaire sa formation mais il sait qu’à Virton, il aura des responsabilités et de l’autonomie" déclare l'entraîneur des Gaumais.

Avant de poursuivre : "La venue d’une personne aussi connue représente une réelle plus-value pour notre projet, et on a besoin d’un gars comme lui pour faire progresser nos attaquants, et rappeler aux joueurs quels sont les exigences à respecter et les sacrifices à consentir pour évoluer au haut niveau".

Depuis la fin de sa carrière de joueur en 2018, l'ancien champion de France n'a pas encore pris en charge d'équipe professionnelle mais a passé ses diplômes d'entraîneur au Brésil et va pouvoir se perfectionner dans le club détenu par Ngolo Kanté et ses associés.