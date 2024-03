Des millions d'euros en plus dans les caisses de l'Union ?

Bientôt quelques millions en plus du côté de l'Union ? C'est tout à fait possible, car du côté du Bayer Leverkusen, ils veulent décrocher le jackpot absolu pour Victor Boniface et cela pourrait également être un montant important pour les Bruxellois.

L'Union Saint-Gilloise a vendu Victor Boniface l'été dernier pour vingt millions d'euros, mais a également dû reverser un pourcentage aux Norvégiens de Bodo/Glimt d'où il l'avait acheté précédemment. Maintenant, il semble également sur le point de partir de Leverkusen. La valeur marchande du Nigérian de 23 ans est désormais de 40 millions d'euros selon Transfermarkt, mais Leverkusen voudrait encore obtenir plus pour l'attaquant central. Le prix est fixé à au moins 55 millions d'euros. Ainsi, selon la presse allemande, ils veulent en obtenir au moins autant pour lui que pour Moussa Diaby, qui évolue désormais à Aston Villa en Premier League. La Premier League pourrait également être une prochaine destination pour Boniface. Des millions supplémentaires pour l'Union grâce à une revente ? Le pourcentage exact de la revente sur le contrat de Boniface n'est pas certain, mais selon les dernières informations de l'été dernier, il s'agirait de 15%. Si tel est le cas, alors l'Union pourrait immédiatement ajouter un peu plus de cinq millions d'euros dans ses caisses puisque le pourcentage s'applique à la revente et dans ce cas, s'il part pour 55 millions d'euros, il s'appliquera sur les 35 millions de différence.