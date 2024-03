Amadou Onana a-t-il discuté avec... un futur coéquipier après Angleterre-Belgique ? Les supporters s'emballent

Auteur d'un match sensationnel à Wembley, Amadou Onana a probablement une bonne fois pour toutes validé le ticket qui le fera quitter Everton. Reste à savoir pour quelle destination.

Même si le 2-2 a frustré le camp belge en toute fin de rencontre et privé les Diables Rouges d'une victoire de prestige, il y avait beaucoup plus de positif que de négatif à l'issue d'Angleterre-Belgique.

Certains joueurs ont confirmé qu'ils étaient des certitudes dans le onze de base. Parmi eux : Amadou Onana, auteur d'un match de patron dans l'entrejeu. Très spectaculaire, Onana a également paru plus sûr dans ses interventions malgré tout, ne faisant aucune faute dangereuse malgré des tacles parfois très engagés.

Cette saison, Onana et Everton jouent le maintien en Premier League. Une situation qui se répète pour la seconde saison consécutive. L'année passée, le Belge avait été l'un des joueurs les plus importants des Toffees pour éviter la relégation mais déjà, des rumeurs avaient surgi au mercato hivernal concernant un départ.

Onana et Mainoo ensemble à Manchester ?

Cette saison aussi, Amadou Onana a été cité comme cible prioritaire de plusieurs clubs. Même si Everton venait à se sauver, il est difficile d'imaginer le Diable Rouge y rester une troisième saison d'affilée. Et Manchester United, notamment, est l'un des clubs dont l'intérêt s'était concret.

À l'issue du match à Wembley, Onana a été vu en grande discussion avec l'homme du match côté anglais : Kobbie Mainoo (18 ans), qui vivait sa première titularisation pour les Three Lions. Le jeune talent de Manchester United a été élu Player of the Game par les supporters.

Les deux joueurs ont échangé quelques mots de manière visiblement très cordiale, Onana montrant un grand sourire après les propos de Mainoo. Peut-être évoquaient-ils leur prestation respective, de très bonne facture. Ou leur future association dans l'entrejeu des Red Devils...