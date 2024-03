Youri Tielemans homme du match, "Chilwell a vu 36 étoiles face à Doku" : la presse anglaise sous le charme de nos Diables

A quelques secondes près, la Belgique infligeait une deuxième défaite de rang à l'Angleterre dans son entre de Wembley. La presse locale saluait la prestation belge...autant qu'elle s'inquiétait de celle des Three Lions.

Après la rencontre en Irlande, la presse internationale n'avait, à juste titre, pas manqué d'envoyer quelques piques aux Diables Rouges. Le ton est tout autre après le partage d'hier soir à Wembley.

Aux premières loges pour juger de la prestation des troupes de Tedesco, la presse anglaise a constaté que les Diables ont causé bien des problèmes à leurs protégés.

"L'Angleterre n'a pas tout à fait mérité l'égalisation, car quelques minutes plus tôt, Dodi Lukebakio a raté l'occasion de porter le score à 1-3. Youri Tielemans était le meilleur homme sur le terrain et Ben Chilwell a vu 36 étoiles face à la flèche Jérémy Doku. Heureusement pour l'équipe locale, Jude Bellingham était là. Encore lui. Quel phénomène" écrit le Daily Mail.

L'Angleterre inquiète

Pour Sky Sports, la Belgique a mis en lumière les doutes autour de la sélection anglaise : "L'Angleterre était une fois de plus fragile défensivement et semblait une fois de plus sur le point de s'incliner contre un pays du top 10 du classement FIFA. L'équipe est l’un des favoris pour remporter l'Euro, mais l’équipe reste avec beaucoup de points d’interrogation après cette trêve internationale".

Avant cela, les Anglais s'étaient inclinés 0-1 contre le Brésil. Mais rappelons tout de même que Gareth Southgate a dû composer avec les forfaits d'Harry Kane, Kyle Walker, Harry Maguire, Bukayo Saka, Kieran Trippier, Jack Grealish, Luke Shaw, Reece James ou Trent Alexander-Arnold.