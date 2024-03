🎥 Le plus beau but de cette trêve internationale a été encaissé par Hugo Broos et l'Afrique du Sud

ūüé• Le plus beau but de cette tr√™ve internationale a √©t√© encaiss√© par Hugo Broos et l'Afrique du Sud



L'Alg√©rie et l'Afrique du Sud ont partag√© l'enjeu en match amical ce mardi. Hugo Broos a donc assist√© √† l'un des buts de la semaine. Si, en dehors des barrages pour l'Euro 2024, il y avait surtout des amicaux au programme en cette première trêve internationale de 2024, on ne peut pas dire que l'on s'y est ennuyé. Ainsi, notamment, l'Algérie et l'Afrique du Sud ont partagé l'enjeu : 3 buts partout. Hugo Broos, encore auréolé de sa superbe Coupe d'Afrique des Nations (médaille de bronze avec les Bafana Bafana), a donc assisté à ce qui est peut-être bien LE but de cette trêve. C'est Yassine Benzia (29 ans), attaquant de Qarabag formé à l'OL et passé par Lille, qui s'en est chargé. L'ancien international français U21 ne disputait là que son 6e match pour les Fennecs, mais compte déjà 4 buts et en a inscrit deux ce mercredi (ainsi qu'un assist). Alors que le score était de 2-3 pour l'Afrique du Sud, Benzia est servi par un coéquipier dans le rectangle ; dos au but, il contrôle en faisant sauter le ballon... et inscrit une retournée acrobatique absolument sensationnelle. Le portier sud-africain ne peut rien faire. Yassine Benzia. OMG. ūüá©ūüáŅūü§Įpic.twitter.com/FmVVQVMgbE — EuroFoot (@eurofootcom) March 27, 2024



