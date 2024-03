La Gantoise veut évacuer toute sa rage face au Standard : "Les joueurs sont d'humeur à gagner"

La Gantoise lance ses Europe Playoffs en accueillant le Standard ce soir. La trêve a été longue pour les Buffalos.

Pas d'Hein Vanhaezebrouck sur le banc de La Gantoise pour accueillir le Standard ce soir. Le T1 buffalo est suspendu pour ses propos sur l'arbitrage, ce sera donc Daniel Milicevic qui sera en charge de l'équipe face aux Rouches.

L'ancien maître à jouer de Charleroi s'est présenté à la presse pour évoquer la rencontre et ce contexte particulier : "Peter Balette (ancien adjoint de José Riga, Mircea Rednic et Ron Jans au Standard NDLA) a de l'expérience, et Francky Vandendriessche et Gertjan De Mets sont également importants. Nous le ferons ensemble" déclare-t-il.

La Gantoise déterminée face au Standard

Tourner le bouton après avoir manqué les Champions Playoffs n'a pas été simple. Milicevic a d'ailleurs exprimé sa façon de penser sur la fin de match entre Westerlo et Genk. Mais tout le groupe est désormais tourné vers son nouvel objectif.

"Nous voulons remporter les Europe Playoffs. Les joueurs sont d'humeur à gagner cette semaine. La concentration était également là, donc je pense qu'ils sont prêts. Manquer les Champions Play-Offs a été une grande déception, mais c'est maintenant derrière nous. Nous devons regarder vers l'avenir".

Les Buffalos feront-ils ressortir toute leur frustration face au Standard ? Ils auront également certainement en tête cette défaite 4-2 concédée à dix contre onze à Sclessin il y a trois semaines.