Voici le premier onze du Standard dans ces PO2, avec l'Europe en objectif rêvé

La première composition d'Ivan Leko dans ces Europe Playoffs est connue. Il n'y a pas de surprise, si ce n'est la confirmation d'une absence.

Ce vendredi, c'est à La Gantoise et au Standard que revient l'honneur de lancer la phase finale du championnat de Belgique. On commence donc par les Playoffs 2, ou Europe Playoffs, tandis que les premières rencontres de PO1 (Champions Playoffs) sont prévues pour ce samedi.

Le Standard se déplace à La Gantoise et Ivan Leko avait été très clair : il allait aligner la meilleure équipe possible tant qu'il y aurait encore, mathématiquement, quelque chose à aller chercher. Le Standard est à 7 points des Buffalos, leaders, et va donc devoir immédiatement performer.

Pour l'occasion, le onze ressemble fort à celui qui était prévu, mais un point d'interrogation subsistait : la présence ou non de Isaac Price, incertain. Le Nord-Irlandais est finalement blessé et donc sur le banc. Il est remplacé par Steven Alzate.