🎥 Jesper Fredberg a laissé éclater sa joie après la victoire d'Anderlecht

Anderlecht s'est imposé contre l'Antwerp ce samedi (1-0). La joie après cette victoire était grande parmi les supporters, mais aussi au sein de la direction. Personne ne l'a mieux exprimé que Jesper Fredberg.

Après le coup de sifflet final, Jesper Fredberg a couru sur le terrain et a sauté dans les bras de Jan Vertonghen. Les deux hommes se sont serrés dans les bras l'un de l'autre. Le Danois fait preuve d'un grand respect pour son capitaine.

Le CEO sports s'est ensuite élancé vers les supporters pour les encourager encore plus, poings serrés et en criant. Il est évident qu'il voit là une occasion unique d'atteindre le sommet du classement plus tôt que prévu.

Jesper Fredberg, l'architechte du nouveau Anderlecht

Fredberg peut être considéré comme l'architecte de cet Anderlecht, étant donné les transferts qu'il a effectués. Mais il fait également tout son possible pour impliquer les supporters dans le club.

Chaque mois, Anderlecht organise un "Conseil des supporters" et Fredberg se fait un devoir de n'en manquer aucun. Il y donne des explications franches aux supporters et donne un aperçu du fonctionnement du club.

Il est très proche de l'équipe et forme même un tandem avec Brian Riemer. Les deux Danois symbolisent le renouveau que vit le club cette saison.