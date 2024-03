🎥 La première intervention polémique du VAR ! Thorgan Hazard roule Owen Wijndal dans la farine...et les arbitres avec ?

Beucoup de tension, peu d'occasions : Anderlecht et l'Antwerp ont-ils proposé un avant-goût du reste des Playoffs ? Ce qui est sûr, c'est les Anversois trouveront à redire sur l'arbitrage.

Un seul tir cadré : la première mi-temps entre Anderlecht et l'Antwerp n'a pas accouché d'un spectacle à couper le souffle. En revanche, les deux équipes nous ont offert la première intervention du VAR de ces Playoffs. Et quelle intervention !

Peu avant le repos, Thorgan Hazard est allé chatouiller les chevilles d'Owen Wijndal avant de le provoquer. Le Néerlandais est tombé dans le panneau et a réagi avec un front contre front.

Thorgan Hazard à l'expérience

En sentant le lèger coup de son opposant et une main l'écarter dans son dos, Thorgan s'est écrouler. Sans doute ne savait-il pas que cette main était celle de Wim Smet, qui arrivait au pas de course séparer les deux hommes pour éviter que la situation ne s'envenime.

C'est tout l'inverse qui s'est produit. Hazard au sol, le VAR a appelé Jasper Vergoote pour revoir ce fait de jeu. Comme souvent dans ces cas-là, l'arbitre principal a suivi l'avis de ses homologues de Tubize et a exclu Wijndal.

🟥 | Owen Wijndal est exclu pour cette action. 📺🫣 #ANDANT pic.twitter.com/bSsza2nmUy — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) March 30, 2024

L'Antwerp doit donc évoluer toute une mi-temps à dix et s'estime lésé : Mark Van Bommel a clairement expliqué au quatrième arbitre que la chute de Thorgan Hazard est exagérée et conditionne l'intervention du VAR. Quand on vous disait que ces Playoffs allaient être agités...