Le petit "duel" entre Zeno Debast et Killian Sardella : "Il va me taquiner tout le mois..."

Killian Sardella a enfin marqué son premier but en équipe A. Un compteur ouvert avant celui de son ami et coéquipier, Zeno Debast, qui sait qu'il va se faire charrier.

Zeno Debast a été très bon contre l'Antwerp, mais pour son 87e match en équipe A avec Anderlecht, il n'a pas trouvé le chemin des filets, au contraire d'un certain Killian Sardella. "Je suis heureux pour lui", a souri Debast. "Mais je sais qu'il va me taquiner avec ça toute la semaine ou même tout le mois."

Ca a déjà commencé en zone mixte, où les deux produits de Neerpede étaient à deux mètres l'un de l'autre et parlaient chacun de leur côté à la presse. Sardella pointait de son côté qu'il avait marqué au contraire de Debast. "Hey Killian, arrête de faire le malin, t'as marqué, on sait", lançait le défenseur central en rigolant.

Debast en blond, bientôt Vertonghen ?

Pourtant, Zeno Debast avait tout essayé, y compris se parer d'une nouvelle couleur de cheveux. "Ca n'a surpris personne dans le vestiaire, ils savent qu'avec moi, il peut toujours y avoir du nouveau", plaisantait-il. "C'est une petite fantaisie. Si Vertonghen le ferait en cas de titre ? Je pense que je peux le convaincre", rigole Debast.

Ce n'est pas au programme pour Sardella, qui a déjà eu des coupes de cheveux excentriques par le passé (on se rappelle de longs dreadlocks à ses débuts) et fait désormais dans le classique. "Non, le blond, ce n'est pas prévu", sourit le buteur du jour.

"Et même si j'ai marqué le premier, je sais que Zeno était content pour moi, et je serai content pour lui quand ce sera son tour !", conclut enfin Killian Sardella.