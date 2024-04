L'Union prête pour le sprint final : "Si je dois choisir entre le championnat et la Coupe..."

L'Union Saint-Gilloise démarre ses Play-offs ce lundi par une rencontre face au KRC Genk. Leaders du championnat, les Unionistes veulent conjurer le sort des deux saisons précédentes.

La pression est désormais sur l'Union Saint-Gilloise. Anderlecht a en effet battu l'Antwerp ce samedi et a rejoint les Unionistes à la première place des Champions Play-offs.

Forts d'un effectif très performant et bien fourni, les Saint-Gillois sont à nouveau vu comme l'équipe à battre. Alessio Castro-Montes, qui réalise une très belle saison, sera l'une des armes de l'Union dans ce sprint final.

L'Union va vivre une fin de saison électrique

Le piston de l'Union s'est exprimé au micro de Sporza avant de démarrer les Play-offs. "Quand je suis arrivé à l'Union, je savais que j'allais jouer le titre", a-t-il déclaré.

"Nous en sommes très proches aujourd'hui. Et j'espère que nous y arriverons. Je pense que cela se jouera entre l'Union et Anderlecht, mais d'autres équipes y croient encore."

Castro-Montes et ses coéquipiers ne se cachent plus depuis des mois : ce sera le titre, ou rien. La finale de la Coupe de Belgique passerait presque au second plan. "Je pense que nous allons gagner un trophée. Et si je dois choisir, je viserai le titre. J'ai déjà gagné la Coupe", a continué l'ancien de La Gantoise.