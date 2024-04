Regarder le football illégalement ? DAZN remporte un premier combat !

Il ne sera désormais plus possible de regarder le football sans payer d'abonnement. DAZN a voulu sévir et se voit récompenser de ses efforts.

La bataille entre DAZN et la diffusion illégale du football dans le domaine de l'horeca vient de prendre un sacré tournant. En effet, comme le révèle De Tijd, la société en charges d'Eleven Sports a gagné son premier combat judiciaire. Ainsi, un juge du tribunal de l'entreprise d'Anvers a condamné trois établissements de l'horeca a versé une amende à DAZN après avoir diffuser ses chaînes sportives sans payer. Amende et licence en fonction de la taille de l'établissement Condamnation et amende à la clé donc pour ces établissements et surtout une grande mise en garde : l'amende de 1.000 euros sera appliquée à chaque fois qu'un de ces établissements diffuseraient encore du contenu sans le payer. Chaque amende, si elle devait tomber, sera calculée à l'avenir en fonction de la taille de l'établissement. Il s'agit de la même chose pour la licence à acheter pour diffuser légalement les rencontres. Toujours selon la même source, d'autres jugements seront bientôt rendus par les tribunaux de Bruxelles, de Charleroi mais également de Liège.