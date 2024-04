Roland Duchâtelet va faire un "cadeau à un million" à Saint-Trond

Bonne nouvelle pour les supporters de STVV. Roland Duchâtelet veut en terminer avec l'ultime phase de construction du Stayen.

Le Stayen "new look" est presque terminé à Saint-Trond, mais il y manque encore une dernière partie à construire : la tribune Sud. Les plans pour sa construction avaient été mis de côté récemment, mais Roland Duchâtelet veut enfin conclure ce dossier et mettre la main au portefeuille pour ce faire.

Duchâtelet va donc faire une nouvelle demande de permis de construire. "Des discussions sont en cours avec la ville", révèle l'ancien président de STVV. "Pour l'image de la ville, de STVV et pour moi-même, il serait souhaitable que ce projet soit enfin terminé. J'ai 77 ans, je n'ai plus l'éternité devant moi".

Un investissement que l'homme d'affaires appelle un "cadeau" : "Maintenant qu'à Hasselt, la ville va peut-être intervenir pour la construction du stade du Sporting Hasselt, il apparaît clair que j'ai fait un beau cadeau à la ville de Saint-Trond", sourit Roland Duchâtelet.

"Et la construction de cette tribune sera un cadeau à un million de plus, car ce projet coûtera bien plus cher qu'il me rapportera", conclut l'ancien propriétaire des Canaris.

Saint-Trond a bien entamé ses PO2, en battant Westerlo 2 buts à 0. Le club trudonnaire réalise une très bonne saison, au terme de laquelle les dirigeants japonais peuvent s'attendre à faire rentrer de l'argent dans les caisses via les ventes de quelques joueurs tels que Jarne Steuckers ou Matte Smets.