A un an de la fin de son contrat, Francis Amuzu lève le voile sur ses plans pour l'été

Francis Amuzu pourrait avoir un rôle déterminant pour la suite des Playoffs d'Anderlecht. Mais qu'en sera-t-il cet été ?

Chaque été, la question d'un éventuel départ de Francis Amuzu revient sur la table à Anderlecht. Le sujet était particulièrement chaud il y a deux ans, lorsque l'ailier gauche était tout proche de signer à Nice.

Mais Amuzu est toujours là et renseigne maintenant six ans de présence dans le noyau A : "En jeunes, on était presque toujours champion. Et depuis que je suis dans le noyau A, je n’ai plus rien gagné" raconte Amuzu, débarqué en équipe première quelques mois après le dernier titre sous René Weiler, à la Dernière Heure.

L'été passé, il a vu Thorgan Hazard arriver dans ses pattes en toute fin de mercato alors qu'il avait pourtant très bien commencé la saison, marquant quelques buts décisifs. Cela pourrait le pousser à aller voir ailleurs cet eté, d'autant qu'il rentre dans sa dernière année de contrat.

Amuzu parti pour rester ?

Mais il ne veut pour le moment pas en entendre parler : "Vu ma longue inactivité, je ne pense pas à un transfert en ce moment. J’ai un contrat jusqu’en 2025. Dans ma tête, je me dis que je vais rester une saison supplémentaire. Mais bon, on ne sait jamais ce qui se passe dans les sept derniers matchs des Playoffs".

La blessure de Thorgan Hazard va en tout cas changer le statut de Francis Amuzu pour la fin de la compétition. Aura-t-elle aussi une influence sur le mercato estival ?