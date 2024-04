La blessure de Lukaku, un signal d'alarme : de quelles réelles alternatives disposent les Diables ?

Romelu Lukaku a dû quitter le terrain jeudi en raison d'une blessure lors du match de l'AS Rome face à l'AC Milan. Son Euro n'est pas en danger, mais les Diables Rouges feraient mieux d'avoir une alternative prête en cas de blessure plus grave...

Article co-écrit avec Jeroen Deheegher (Voetbalkrant)

Lukaku n'a pas pris part au match amical contre l'Irlande le mois dernier en raison d'une surcharge à la hanche - une blessure qui le gênait depuis un certain temps. Il a ensuite joué le match contre l'Angleterre, en donnant d'ailleurs un superbe assist.

Jeudi, Lukaku a de nouveau dû quitter le terrain, blessé. L'entraîneur Daniele De Rossi a donné de premières nouvelles rassurantes (voir ICI).

Pas de blessure grave, donc. Le sélectionneur national Domenico Tedesco peut pousser un grand ouf de soulagement. Le meilleur buteur de l'Histoire des des Diables Rouges est en effet un maillon indispensable et sera un indéniable atout lors de l'Euro.

Pas de véritable alternative pour Lukaku

Mais peut-on compter sur de réelles alternatives en cas d'absence de Lukaku ? La première option est Loïs Openda. Il a déjà marqué 26 buts en 40 matchs cette saison, mais n'a pas vraiment réussi à s'imposer avec les Diables. Son dernier but remonte au match amical perdu contre l'Égypte avant la Coupe du Monde au Qatar, fin 2022.

Contre l'Irlande, Openda a eu l'occasion de commencer, mais il a livré une très pâle prestation. Michy Batshuayi, la deuxième option, l'a remplacé à la mi-temps. Lui non plus n'a pas laissé une très bonne impression et reste un joker de luxe.

Pourtant, cette saison, il trouve facilement le chemin des filets. Il a marqué 22 buts en 38 matchs cette saison, mais avec les Diables, son dernier but remonte à la Coupe du Monde - contre le Canada. Tedesco n'a d'ailleurs pas encore accordé beaucoup de temps de jeu à l'ancien du Standard.

Lukaku est indispensable, c'est un fait

En outre, il y a aussi les polyvalents Leandro Trossard ou Charles De Ketelaere qui pourraient être utilisés en tant qu'attaquants de pointe. Bien qu'ils ne soient pas de vrais attaquants, ce serait plutôt une solution temporaire.

Cette rapide analyse nous montre donc que Lukaku, qui a marqué 15 buts en dix matchs pour les Diables depuis la Coupe du Monde au Qatar, est vraiment indispensable. Il doit donc rester en forme pour bien performer avec les Diables lors de l'Euro. Touchons du bois...