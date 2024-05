Le "conte de fées" qu'Anderlecht peut vivre dimanche : "Le plus grand rêve de leur vie"

Sept ans sans le moindre titre pour Anderlecht : c'est une éternité pour les supporters, qui seront bouillants dimanche. Mais aussi pour les "kets" de Neerpede, qui rêvent de ramener ce titre au Sporting.

Zeno Debast avait par exemple 13 ans lors du dernier titre d'Anderlecht. Le capitaine actuel d'Anderlecht était alors encore ramasseur de balles. On peut à peine l'imaginer. "Zeno? La fierté dans les yeux de ces garçons de Neerpede maintenant qu'ils peuvent atteindre les sommets en Belgique..."

"Vous ressentez la passion et la détermination en eux. Pas seulement chez Zeno, mais aussi chez Yari, Mario, Killian, Francis... Tous ces garçons ont déjà vu Anderlecht être champion, mais ils ne l'ont jamais vécu. En fait, ils n'ont jamais eu la chance de jouer pour le titre", rappelle Brian Riemer.

C'est un conte de fées que personne n'aurait pu écrire

"C'est le plus grand rêve de leur vie. Un rêve qui pourrait se réaliser. C'est comme un conte de fées que personne n'aurait pu imaginer. (s'adressant aux journalistes présents) Avouez-le, l'un d'entre vous s'attendait-il à ce que nous soyons ici devant vous en ce début de saison? C'est un conte de fées qui n'aurait pas pu être mieux écrit pour ces garçons", s'enthousiasme Riemer.

Même sans Jan Vertonghen sur le terrain, tout le monde à Anderlecht y croit. "(Riemer rit) Jan fait toujours partie intégrante de l'équipe. Il a été là à chaque seconde et a eu des conversations avec les joueurs. Il est totalement engagé. Il veut bien finir cela. Quel professionnel, quel homme incroyable! Je suis vraiment impressionné.

Vertonghen, quel homme!

"Quel ambassadeur pour le football belge également. Je ne peux rien dire de négatif à propos de Jan. Jan a sa propre manière de motiver les joueurs. Je vous le garantis : qu'il fasse un grand discours dimanche, ou bien qu'il ait une petite conversation avec quelques joueurs... son calme aura une grande influence."

Et oui, les supporters doivent également jouer leur rôle. Mais Riemer n'a plus besoin de les motiver. "Le fait que nous jouions à domicile est un facteur important. Mais ce qui fera la différence, la tactique ou la mentalité, est difficile à dire. Nous avons un plan de jeu et nous devons rester disciplinés. Il ne faut pas se laisser emporter par les émotions et rester maître de la situation à tout moment."