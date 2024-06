C'est fait : Genk réalise un gros coup sur le mercato estival !

Le Racing Genk a réalisé une saison 2023-2024 décevante et voudra démarrer un nouveau cycle la saison suivante.

Le club limbourgeois a annoncé le départ de Wouter Vrancken avant même la fin des Play-offs. Le coach part vers La Gantoise et est remplacé par Thorsten Fink.

L'Allemand a été annoncé officiellement ce mercredi. Il arrive de Saint-Trond, où il a réalisé de bons résultats après seulement une saison en Belgique.

Avec lui, il devrait emmener un joueur : Jarne Steuckers. L'ailier droit de 22 ans a impressionné cette saison chez les Canaris.

Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri et le journal Het Belang Van Limburg, Genk aurait levé l'option d'achat de Steuckers, fixée à 800 000 euros. Il va signer un contrat de 4 saisons. Le transfert sera officialisé ce jeudi.

✅ 🔵 #KRCGenk lifted 800k€ release clause for Jarne Steuckers!

🇧🇪 Belgian midfielder agreed on personal terms on a 4 years contract and he’s set to be announced today.

💬🤝 Done deal. #mercato #JPL https://t.co/oASO2t8ORB pic.twitter.com/qqPL8KEZTy