La réponse très sèche du PSG après les déclarations choc de Kylian Mbappé : "Il n'a absolument aucune classe"

Kylian Mbappé s'est un petit peu lâché sur le PSG, en conférence de presse. Une source proche du club a répondu au nouveau joueur Real Madrid, de manière plutôt sèche.

L'ambiance a dû être bien sympathique dans le vestiaire du PSG, la saison dernière. Fraîchement intronisé en tant que nouvelle recrue phare du Real Madrid, Kylian Mbappé était présent en conférence de presse, à Clairefontaine, dans le cadre du rassemblement des Bleus avant l'Euro.

Le joueur star de l'Équipe de France a, bien sûr, majoritairement été questionné sur son transfert dans la capitale espagnole, et sur sa dernière saison passée en France. Mbappé ne s'était pas retenu.

"Un certain nombre de choses et de gens au PSG m'ont rendu malheureux. Je ne dirais pas que j'ai toujours été malheureux, car ce serait cracher au visage des gens qui m'ont défendu. Mais on m'a dit, en début de saison, que je ne jouerai plus. Plusieurs personnes m'ont aussi parlé de façon agressive" lançait Mbappé, en référence à sa non-prolongation de contrat il y a douze mois. "Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé. Sans eux, je n'aurais pas remis les pieds sur le terrain."

Le PSG répond sèchement à Kylian Mbappé !

Une déclaration forte, à laquelle a tenu à réagir le club parisien, interrogé par l'Agence France Presse. Le média précise qu'il s'agit d'une personne anonyme, très proche du club, qui a tenu ces propos. "Mbappé n'a absolument aucune classe. Le président n'a jamais imposé de décision sur la composition de l'équipe."

"Luis Enrique l'a également dit, mais malgré cela, tout le monde suppose que tout ce que dit Mbappé est vrai. Avec le temps, toute la vérité éclatera au grand jour" a déclaré le club. "Maintenant, nous voulons rester dignes et professionnels. Il en va de l'intérêt du PSG, de Paris, de la France et des supporters."