Sans Lukaku, "wir schaffen das nicht" : le plus irremplaçable des Diables Rouges

Surprise au coup d'envoi ce mercredi : pas de Romelu Lukaku ! Dans le onze, ce qui n'était pas si étonnant car Tedesco n'allait pas l'aligner lors des deux matchs... mais pas non plus sur le banc.

Si Romelu Lukaku avait été mis sur la feuille de match par Domenico Tedesco, il aurait probablement fallu le retenir de ne pas monter et marquer lui-même. Car en son absence, les Diables Rouges sont visiblement incapables de marquer sans cadeaux de l'adversaire.

Avant de parler du cas Loïs Openda, évoquons ainsi celui de Yannick Carrasco : s'il s'est bel et bien retrouvé trois ou quatre fois en position claire de but, l'ailier d'Al-Shabab a manqué de sang-froid et de précision. Ce n'est pas son rôle, mais il devait faire mieux.

Openda n'y arrive pas

Mais c'est bien sûr Openda qui a attiré les regards. Le bilan du serial buteur du RB Leizig (24 buts en 34 matchs de Bundesliga, tout de même) en sélection est famélique : 2 buts en 16 matchs, mais surtout aucun depuis l'arrivée de Domenico Tedesco.

© photonews

Ceux qui pensaient que le jeu "à l'allemande" du sélectionneur conviendrait à Loïs Openda, avec lequel il semblait créer un lien, allant jusqu'à lui conseiller de signer à Leipzig, en sont pour leurs frais : jusqu'à présent, c'est un rendez-vous manqué. "Loïs court beaucoup, se met dans de bonnes positions... mais en effet, il lui manque encore ce but. Je le sais, il le sait", regrettait Tedesco.

Sans Lukaku...

"Son arme principale, c'est sa vitesse. Il continue de courir, encore et encore, et si vous êtes défenseur, vous ne pouvez pas vous endormir une demi-seconde. Maintenant, c'est évident que jouer avec Romelu ou Loïs, c'est différent", reconnaissait également le sélectionneur. Domenico Tedesco a probablement un grand tort : les Diables jouent globalement de la même façon avec Lukaku ou avec Openda.

Sauf que l'attaquant de Leipzig est loin d'avoir les mêmes qualités physiques que celui de la Roma dans les duels, utilise moins bien son corps, manque d'intelligence dans de nombreuses courses et dans son placement. S'il n'a pas passé ce palier en un an de Bundesliga, il ne le passera pas en quelques semaines d'entraînement avant l'Euro 2024.

Que ce soit par son attitude de leader, par ses buts ou par son importance dans la participation au jeu également (repensez à sa passe pour Tielemans à Wembley...), Romelu Lukaku est irremplaçable. Plus que Courtois, plus que Vertonghen, plus qu'Onana, plus même que Kevin De Bruyne qui, après tout, a bien été absent plus d'un an. Sans Lukaku, wir schaffen das... nicht.