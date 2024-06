La plus grosse surprise de Tedesco ? "Même moi, je ne m'y attendais pas..."

Arthur Vermeeren a presque autant joué ce mercredi qu'en 6 mois avec l'Atletico. Le milieu de terrain de 19 ans s'en est bien sorti malgré son manque de rythme de match.

Vermeeren a joué exactement 160 minutes au cours des six derniers mois, réparties sur cinq matchs. "Cela fait très longtemps que je n'avais plus joué 90 minutes", a-t-il ri en zone mixte. "Le sélectionneur a aligné une équipe expérimentale sur le terrain pour donner du temps de jeu à des gars comme moi. Je pense avoir fait un bon match, sans trop de problèmes."

Pour beaucoup, sa convocation a été une surprise. "Pour moi aussi ", souriait-il. "Tu espères toujours, mais après une année entière sans avoir joué, tu penses quand même que ça n'arrivera pas. Mais je suis content de la confiance accordée."

Le sélectionneur a dit qu'il connaissait mes qualités et n'en doutait pas

Vermeeren a aussi reçu des explications sur sa présence, car le sélectionneur avait déclaré lors de sa nomination qu'il choisirait des joueurs en forme et ayant du rythme de match.

"Oui, il m'a dit qu'il avait confiance en moi. Qu'il m'ait appelé l'avenir de l'équipe nationale, c'est très beau, et je ne veux pas le décevoir. Il m'a dit que c'était important pour mon développement et qu'il connaissait mes qualités et avait confiance en moi. Je veux maintenant le démontrer sur le terrain."

L'Atletico Madrid, pas une erreur

Le transfert de Vermeeren à l'Atlético n'a pas encore donné les résultats escomptés. "Mais je savais qu'il y avait une chance que je joue peu. Même en sachant cela, je prendrais exactement la même décision à 100%."

"C'était un transfert pour l'avenir. J'ai aussi signé pour six ans, c'était prévu. Bien sûr, j'espérais jouer plus, mais il faut accepter la décision du coach. Et montrer à l'entraînement que je mérite plus de minutes de jeu."

Vermeeren va à l'EURO avec un objectif clair. "Acquérir le plus d'expérience possible et apprendre autant que possible des joueurs expérimentés. Et si le coach a besoin de moi, je serai toujours prêt."