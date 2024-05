Formé à Seraing, l'un des meilleurs gardiens de Nationale 1 est libre : "Très déçu par la façon dont ça se termine..."

Drôle d'histoire en Nationale 1, où le gardien Aladin Bizimana a annoncé son départ du KSK Tirlemont. Il était en fin de contrat mais les discussions ont échoué pour une drôle de raison, qu'il nous a expliquée.

Aladin Bizimana (24 ans) a vécu une saison presque parfaite. Le gardien du KSK Tienen a été particulièrement en vue sur le plan individuel, avec un nombre de buts encaissés par minute jouée qui le place dans le top 3 des meilleurs gardiens de Nationale 1.

Avec 9 clean sheets et un but encaissé en moyenne toutes les 90 minutes (du moins jusqu'à la lourde défaite de fin de saison, 0-4, contre Dessel), Bizimana n'est dépassé que par... Mike Vanhamel, champion avec la RAAL, et Jelle Merckx, deuxième avec Lokeren-Temse. Tirlemont, pourtant, n'a fini que 13e.

Ajoutez à ça une première cap avec le Burundi en mars dernier, et tout semble parfait pour le grand talent formé au RFC Seraing. Mais c'est justement cette sélection qui pose problème. "Le club m'a demandé, texto, de mettre l'équipe nationale de côté. Quatre dates officielles de fenêtres internationales ont été fournies pour 2024-2025 et c'est trop aux yeux du KSK Tienen", nous explique Aladin Bizimana.

Un gardien international, aubaine pour la Challenger Pro League ?

Bien sûr, on imagine que Tienen n'aurait pas les mêmes soucis si son gardien voyageait en Europe. "Ca, je ne peux pas le dire à coup sûr, mais on sait bien sûr que c'est plus difficile quand c'est une sélection africaine. On le voit aussi avec la CAN. Mais les clubs ne peuvent pas empêcher leurs joueurs d'aller défendre leur pays", estime-t-il.

"C'est une grande fierté, qui va au-delà du football, pour moi. Le Burundi n'est pas le plus riche des pays, et c'est donc une façon pour moi d'y mettre ma pierre à l'édifice", continue Bizimana. Le problème n'a pas surgi du jour au lendemain. "Ils m'avaient en réalité déjà présenté la chose il y a un mois. On a temporisé, car on savait que ce serait un problème. Je me suis dit qu'ils changeraient d'avis, mais non...".

Après une si belle saison en Nationale 1, voilà donc Aladin Bizimana libre de tout contrat. "Je me suis senti un peu trahi. C'est très décevant. En réalité, c'est même difficile d'expliquer ce que je ressens. Le fait est que désormais, je peux m'engager où je le souhaite", relativise-t-il pour nous. "Il y a déjà des contacts avec des clubs de Challenger Pro League, de Nationale 1, et même de D2 Amateurs".

L'idéal pour l'international burundais serait en tout cas de rester titulaire. "Je ne ferme aucune porte", nuance Bizimana. "Si un club de Challenger Pro League me propose un rôle de doublure pour entrer en concurrence avec le n°1, pourquoi pas. Et si je n'ai pas d'opportunités, l'assurance d'être titulaire un échelon plus bas aussi peut me convenir. Gardien de but, c'est un poste à part, où tu n'as pas la chance de prendre du temps de jeu en fil de match".

Mais les clubs ne devraient pas manquer de s'intéresser au portier, formé à Seraing mais qui a progressé à son rythme en divisions amateurs. En attendant, le revoilà sélectionné avec le Burundi pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde 2026 et la CAN.

"Le sélectionneur s'est dit déçu et peiné d'une telle situation, mais a réaffirmé que je faisais partie des deux gardiens potentiels pour la place de titulaire au Burundi", conclut Bizimana. "J'espère régler ma situation le plus vite possible afin de reprendre avec mon futur club lors de la préparation".