Kevin De Bruyne aurait fait son choix : le départ est pour bientôt, et ce ne sera pas vers l'Arabie Saoudite

Kevin De Bruyne va-t-il quitter Manchester City ? On s'en rapprocherait, mais la destination pourrait ne pas être celle que beaucoup imaginaient.

Que va faire Kevin De Bruyne au terme de la saison 2024-2025 ? Le médian de Manchester City sera alors en fin de contrat, et ne devrait pas prolonger chez les Skyblue où il évolue depuis 2015. Après dix ans, il pourrait quitter l'Angleterre, en même temps que Pep Guardiola qui arrivera lui aussi au terme de son bail et ne devrait pas rester à la tête de Manchester City.

Mais alors, où ira KDB ? Beaucoup l'imaginaient céder aux sirènes du Moyen-Orient. De Bruyne est en effet épuisé par le rythme des grandes compétitions européennes ; il est actuellement absent pour blessure, a manqué la dernière trêve internationale et déjà déclaré forfait pour la prochaine, et Guardiola rappelait encore récemment que le Belge "n'avait plus 22 ans" (lire ici).

Selon Sky Sports et le spécialiste belge du mercato Sacha Tavolieri, ce n'est cependant pas vers l'Arabie Saoudite, pourtant prête à lui offrir un pont d'or, que se dirigerait De Bruyne après sa carrière mancunienne. Sur le plan familial, le Moyen-Orient ne leur conviendrait pas, ni à lui, ni à sa femme. Et c'est donc la MLS qui pourrait tirer les marrons du feu.

La future franchise de MLS de San Diego, qui verra le jour en 2025, aurait ainsi déjà entamé les discussions avec Kevin De Bruyne et ses représentants afin de leur présenter son projet. La société Rock Nation Sports, gérée par Jay-Z, représente le joueur sur le marché américain, ce qui faciliterait les choses.

Le San Diego FC aurait donc pour rêve de faire de KDB le fer de lance de sa première saison en Major League Soccer, et proposerait au Diable Rouge des émoluments comparables à ceux qu'il touche à Manchester City (20 millions par an). Probablement inférieur à ce qu'il pourrait gagner en Arabie Saoudite, mais on l'a compris, ce n'est pas la priorité du joueur...