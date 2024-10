🎥 Moqué à son arrivée, Zeno Debast prend sa revanche et impressionne avec le Sporting Portugal

Zeno Debast a eu besoin d'une période d'adaptation, mais le voilà désormais bien installé au Sporting Lisbonne. Son match ce mardi en Ligue des Champions lui a valu des éloges.

Après un but spectaculaire face au LOSC, Zeno Debast a encore été décisif ce mardi en Champions League contre Sturm Graz, délivrant un assist astucieux de l'extérieur du pied le long de la ligne de touche. Le défenseur central belge a été, dans l'ensemble, crédité d'une performance trois étoiles.

Avec 11 longs ballons réussis sur 14, trois dégagements et 94% de duels réussis, Debast a confirmé que ses débuts hésitants sous le maillot du Sporting Portugal commençaient à n'être qu'un mauvais souvenir. Les supporters, eux aussi, soulignent cette amélioration nette.

🇧🇪🔥 | 𝐙𝐞𝐧𝐨 𝐃𝐞𝐛𝐚𝐬𝐭 (𝟐𝟎) with a 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃-𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒 𝐏𝐄𝐑𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐍𝐂𝐄 today vs @SKSturm 🇦🇹 [ #UCL ]



▫️11/14 Successful Long Balls

▫️1 Assist

▫️3 Clearances

▫️1 Key Pass

▫️94% Pass Accuracy

▫️1 Big Chance Created

▫️1/2 Aerial Duels Won



🤯 pic.twitter.com/5qBwtf0Z5k — Rising Stars XI (@RisingStarXI) October 22, 2024

"De plus en plus important, de plus en plus serein et de plus en plus intégré au collectif. Recrutement top pour le moment et j’étais pessimiste à ses débuts", écrit ainsi un supporter lisboète. "Les excuses ont intérêt à être aussi bruyantes que le manque de respect", lance un autre.

Il faut dire que les débuts de l'ex-Anderlechtois, notamment en Supercoupe face au FC Porto, avaient été très délicats. Debast était ainsi coupable sur plusieurs buts encaissés par le Sporting et paraissait peiner à se mettre à niveau.

Ce n'était, semble-t-il, qu'une question de temps. Reste désormais à Zeno Debast de passer ce même palier en sélection... mais peut-être sera-ce le cas quand il pourra y évoluer à son meilleur poste et sur son meilleur pied.