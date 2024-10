Le Standard a-t-il trouvé sa nouvelle grande force grâce à Marko Bulat et... Jeremy Taravel ? Dès dimanche, elle pourrait faire beaucoup de bien aux Rouches...

Les phases arrêtées doivent devenir une nouvelle force de ce Standard, qui peine encore à faire la différence de plein jeu. En s'appuyant sur la qualité de Marko Bulat, Ivan Leko peut compter sur Jeremy Taravel pour les travailler.

Le deuxième but des Rouches inscrit par Bosko Sutalo a libéré Sclessin, juste avant le repos, dimanche, contre Charleroi. Un corner de Marko Bulat, qu'Andi Zeqiri a dévié au premier poteau pour le Croate, mal tenu par Grejohn Kyei, qui a poussé au fond.

"On n'avait pas encore marqué sur phase arrêtée, hormis les penaltys. Jeremy Taravel nous aide beaucoup là-dessus et ça fait du bien de marquer sur corner" commentait un Matthieu Epolo qui a, lui aussi, encaissé sur phase arrêtée : un superbe coup-franc d'Isaac Mbenza, après lequel Leko semblait avoir reproché à son mur de ne pas avoir sauté.

Les phases arrêtées doivent devenir la nouvelle force de ce Standard

"Quand est-ce qu'on les travaille ? C'est comme pour le reste de l'entraînement. On ne sait pas quand on va les faire, si on va les travailler avant ou après la séance, mais c'est certain qu'on y passe. Si celle-là était travaillée ? Je suis beaucoup plus souvent avec les défensifs, mais si ça a été fait, c'est que ça a été travaillé" poursuivait celui qui occupe toujours la première place du classement des clean-sheets, en Pro League.

De son côté, Ivan Leko se réjouissait aussi que les siens aient enfin trouvé la faille sur coup de pied arrêté. "Bulat frappe très bien les phases arrêtées. Nous jouons avec trois défenseurs et deux attaquants, elles doivent donc être une force. Ça a été le cas aujourd'hui et on doit être, de manière générale, bien plus dangereux sur ce genre de phases."

Sur la pelouse de l'Antwerp, dimanche prochain, le Standard n'aura probablement beaucoup d'occasions pour faire la différence, contre une équipe qui veut tenir le rythme du Racing Genk en tête. Au Bosuil, les Rouches devront pouvoir compter sur leurs phases arrêtées pour rester dans le match et doivent, de manière générale, exploiter davantage la patte de Marko Bulat, pour en faire une réelle force.