Très mauvaise nouvelle confirmée pour l'Union avant Midtjylland !

L'Union SG voyagera au Danemark ce jeudi sans Alessio Castro-Montes. Franjo Ivanovic et Mohamed Fuseini seront quant à eux présents.

Le prochain adversaire de l'Union SG en Europa League sera le FC Midtjylland. Les joueurs ont déjà décollé pour le Danemark.

Parmi eux se trouvent Franjo Ivanovic et Mohammed Fuseini. Le club lui-même l'a annoncé dans une mise à jour de la sélection. Alessio Castro-Montes ne sera cependant pas de la partie.

L'Union privée d'Alessio Castro-Montes face à Midtjylland

Le latéral droit s'est blessé le week-end dernier contre La Gantoise. La gravité de sa blessure n'est pas encore claire, mais il fera l'objet d'examens complémentaires.

En plus d'Ivanovic et Fuseini, Elton Kabangu est également rétabli. Il a repris l'entraînement collectif. Guillaume François, Casper Terho, David Promise et Lazare Amani ne seront pas présents non plus car ils ne figurent pas sur la liste européenne du club.

De plus, aucun joueur des U23 ne sera ajouté à la sélection. Contre Midtjylland, l'Union, qui n'a qu'un point en Europa League, espère se rassurer et enfin obtenir un résultat positif.