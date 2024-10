Thorgan Hazard s'exprime sur sa revalidation et a des nouvelles pour les supporters d'Anderlecht

Thorgan Hazard s'est gravement blessé en fin de saison passée, et ne fera son retour que d'ici quelques mois sur les terrains. Le milieu offensif d'Anderlecht a raconté sa revalidation dans l'émission Tof Sport.

Invité de l'émission Tof Sport, Thorgan Hazard a fait le point sur sa longue revalidation, qui touche à son terme après une rupture des ligaments croisés en avril dernier. "J'en suis à 6 mois de rééducation, je touche le ballon, je retrouve le terrain... Tout évolue dans le bon sens", assure le médian du RSC Anderlecht.

La date de son retour n'est pas encore connue avec précision, mais elle se rapproche. "Si tout continue dans ce sens, d'ici à deux mois, on devrait me revoir. C'est possible que je rejoue en décembre si tout va bien", révèle Hazard, qui n'a plus foulé les terrains de Pro League depuis le 14 avril dernier. Il était alors sorti blessé face à l'Union Saint-Gilloise, en pleine course au titre.

Thorgan Hazard de retour à l'entraînement collectif très vite ?

"C'était ça, le plus dur. Mentalement, c'est ce qui m'a le plus énervé, ce timing. On venait de battre l'Union, on prenait la première place", regrette Thorgan Hazard. "On ne saura jamais, bien sûr, si Anderlecht aurait été champion avec moi. Mais nous étions proches, c'est vrai. Je suis revenu ici dans l'optique de gagner des titres, j'en ai peu gagné dans ma carrière. J'espère que ce sera pour cette saison".

Comme souvent dans la famille Hazard, Thorgan a cependant pu tourner le bouton assez vite. "Kylian a connu cette blessure deux fois et m'a dit que ce serait dur, mais ça a été. J'ai travaillé au club et avec Lieven Maesschalck. Maintenant que je suis sur le terrain et que je joue de nouveau au foot, je vois que ça avance", se réjouit-il.

"C'est la dernière étape, il faut rester prudent car certains jours, ça va mieux et j'en fais donc un peu plus... puis je dois calmer le jeu 2-3 jours. Ce sont des montagnes russes mais apparemment, c'est tout à fait normal à ce stade de la revalidation", conclut Hazard. "D'ici quelques semaines, je devrais être de retour à l'entraînement avec l'équipe. Ca devrait le faire".