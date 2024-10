Une légende du football néerlandais en pince pour Noa Lang : "Une vraie star"

Le PSV a tenu le PSG en échec ce mardi soir en Ligue des Champions. Avec un but de Noa Lang (ex-Club de Bruges).

Noa Lang a ainsi impressionné Marco van Basten et Alex Pastoor contre le Paris Saint-Germain (1-1). L'ancien attaquant du Club de Bruges, de retour d'une longue blessure, semble revenir à son meilleur niveau.

Lang était pourtant sur le banc pour cette rencontre. Monté au jeu, il a ouvert le score un peu après l'heure de jeu d'une frappe astucieuse.

"Lang est un bon footballeur. Il doit parler avec ses pieds et le ballon et c'est ce qu'il a fait", a déclaré Marco Van Basten à Ziggo Sport. "En première mi-temps, il était de loin l'homme le plus dangereux. Et il a marqué un but magnifique.

"Chaque fois qu'il est en possession du ballon, le danger surgit. Il se passe quelque chose. Il s'est montré à la hauteur de son statut de star", a continué la légende du football néerlandais.

Pastoor s'attend à ce que Lang prenne un rôle de plus en plus important au PSV : "C'est le joueur que le PSV a toujours attendu et espéré. Il va jouer de plus en plus longtemps, ce qui est encourageant."