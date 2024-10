Officiel : le SL 16 tient son nouvel entraîneur, qui arrive tout droit de Challenger Pro League

Le SL 16 s'était séparé récemment d'Oliver Krause, après une entame de saison absolument catastrophique. Les jeunes Rouches seront désormais coachés par Sébastien Grandjean.

Sébastien Grandjean (54 ans) est le nouvel entraîneur du SL 16, les U23 du Standard de Liège. Quelques semaines à peine après son licenciement des Francs Borains, le Dinantais retrouve donc un nouveau défi, et quel défi, un échelon plus bas.

Les jeunes Rouches sont en effet lanterne rouge de D1 ACFF, sans aucun point pris en 9 journées de championnat. Leur seule victoire, face à Rochefort, avait été annulée en raison d'une erreur administrative. Suite à ces terribles résultats, Oliver Krause a été licencié ce week-end.

Nous vous annoncions en primeur et en exclusivité que Sébastien Grandjean faisait partie des candidats les plus plausibles et tenait la corde pour reprendre le SL 16, en compagnie de quelques autres profils tels que Cédric Fauré (ex-coach de l'UR Namur).

C'est donc bel et bien Grandjean qui a été annoncé par le Standard ce mercredi. Il met là pour la première fois pied dans une institution qu'il a toujours considéré comme un objectif pour lui, déclarant en 2022, alors qu'il était entraîneur du Fola Esch, qu'il s'estimait "fait pour entraîner le Standard".

Il n'est désormais plus qu'à quelques pas de Sclessin, mais commencera par l'académie, et aura fort à faire pour sortir les jeunes Rouches de l'ornière. Sébastien Grandjean avait déjà sauvé les Francs Borains de la relégation en 2023-2024, mais le début de saison compliqué des Hennuyers lui avait été fatal le 7 octobre dernier.