Un départ inévitable ? Un joueur du Club de Bruges commence sérieusement à agacer en interne

Raphael Onyedika a souvent laissé le Club de Bruges en difficulté cette saison. Visiblement, le cas du Nigérian est très discuté en interne.

Lors du derby contre le Cercle de Bruges fin mars, une réunion tactique avait été organisée au Belfius Basecamp, où des consignes claires avaient été données concernant la manière de défendre sur les coups francs. Mechele devait décider du moment où il fallait monter, tandis que deux joueurs étaient chargés de bloquer toute tentative d’envoyer le ballon dans la deuxième zone devant le but.

Cependant, les choses ont mal tourné : Raphael Onyedika a annulé le piège du hors-jeu, permettant à Denkey d'inscrire le premier but. Cet incident a suscité la frustration de l’entraîneur Nicky Hayen, qui a clairement exprimé son mécontentement en pointant le non-respect des consignes, accusant Onyedika, selon Het Laatste Nieuws.

Cette erreur face au Cercle de Bruges n'est pas un cas isolé. Onyedika a déjà fait parler de lui de manière négative à plusieurs reprises, notamment après son carton rouge contre l'AC Milan en Ligue des Champions. Ces fautes semblent se répéter.

En tout, Onyedika a récolté trois cartons rouges en seulement 18 matchs, et ses performances sont souvent irrégulières. Lors du match contre Westerlo, il a également été critiqué, son coéquipier Brandon Mechele l’a réprimandé pour avoir porté des chaussures inadaptées.

En interne, la patience envers Onyedika s'amenuise. Bien qu’il ait reçu le soutien public de coéquipiers tels que Jashari et Tzolis après son expulsion à Milan, les critiques en coulisses s’intensifient. Son image de joueur imprévisible persiste : son talent est indéniable, mais son manque de discipline tactique et de concentration devient de plus en plus flagrant, provoquant de la frustration.