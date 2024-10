🎥 A la Zlatan ! Erling Haaland inscrit un but stratosphérique

Manchester City joue ce mercredi soir face aux Tchèques du Sparta Prague dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des Champions.

Déjà privés de Kevin De Bruyne, les Citizens étaient également sans Jérémy Doku. L'ailier belge devrait être absent pendant un certain temps (lire ICI).

Ce qui n'a pas empêché les hommes de Pep Guardiola de totalement dérouler face au Sparta Prague et d'offrir un spectacle de très grande qualité.

Alors que le score était déjà de 3-0 à la 65e, Matheus Nunes a délivré un centre parfait pour Erling Haaland. Ce dernier a conclu de manière acrobatique, portant le score à 4-0.

Un but absolument sensationnel, qui nous fait penser à un certain Zlatan Ibrahimovic. Haaland en est déjà à 12 buts toutes compétitions cette saison.

ERLING HAALAND ARE YOU MAD AN ACROBATIC GOALLLLL HE IS INSANEEE