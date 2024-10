Un transfert finalement...perdant pour Genk ? "Ils auraient pu en tirer beaucoup plus !"

Cet été, Bilal El Khannouss est parti pour environ 20 millions d'euros à Leicester City. Selon le capitaine de Genk, Bryan Heynen, c'est probablement trop peu.

Genk a vu Bilal El Khannouss réaliser son transfert tant espéré vers Leicester City cet été. Tout ne s'est pas déroulé comme espéré, car le milieu de terrain a vraiment insisté pour partir du club alors que des discussions étaient en cours.

Les Limbourgeois ont empoché un peu plus de 20 millions d'euros pour leur pépite, mais espéraient certainement plus. Le capitaine Bryan Heynen estime également que ces 20 millions étaient un peu trop peu.

"Genk aurait probablement dû obtenir plus pour lui, mais je ne connais pas les détails des clauses. Peut-être que c'est un accord juste. Il vaut certainement ce qu'ils ont payé pour lui, et peut-être même plus", a-t-il déclaré auprès de The Athletic.

À Genk, El Khannouss était un véritable chouchou du public. Il s'investissait énormément pour le club et le montrait également. C'était un joueur pour qui les supporters venaient au stade.

"Il joue toujours avec beaucoup de passion", confirme Heynen. "Il travaille pour le maillot, pour le club et les supporters, et il tient beaucoup au club pour lequel il joue. Il donne sa vie sur le terrain et le montre aussi."