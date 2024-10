Zanka pas à niveau pour Anderlecht ? La réponse de David Hubert

Ni Amando Lapage ni Nunzio Engwanda n'étaient présents lors du dernier entraînement d'Anderlecht avant le match contre Ludogorets. Pourtant, Zanka fait bien piètre impression ces derniers temps.

Pourtant, il paraît clair que Zanka sera titulaire demain, à en croire la façon dont David Hubert a tenu à défendre son défenseur danois. "Les critiques ? Nous demandons beaucoup à nos défenseurs", entame Hubert.

"Ils sont très importants avec le ballon et très impliqués dans la construction. Ils doivent également jouer haut. C'est notre philosophie et nous n'en dévions pas. Cela entraîne bien entendu des risques. Mais pour moi, attaquer et défendre font partie d'un tout".

Cela a amené de grosses erreurs, notamment contre le Beerschot. "Nous devons tous mieux faire. Nous aurions dû faire beaucoup mieux plus haut sur le terrain. Bien entendu, dans et autour de la surface, cela doit également être meilleur, mais je regarde surtout le collectif", a poursuivi David Hubert.

Zanka ne sera donc pas tenu pour responsable, même si un manque de vitesse a bel et bien été évoqué. "Mais Zanka est une personne fantastique et essaie d'aider tout le monde. Il fait de son mieux. Si vous résolvez mieux les choses en attaque, vous n'aurez pas besoin de cette vitesse derrière. Tactiquement, nous étions bien, techniquement non", a estimé Hubert.

Ainsi, Mathias Jorgensen jouera contre Ludogorets et, sauf surprise, il sera également présent sur le terrain dimanche contre le Club de Bruges. "Il a assez d'expérience pour gérer les critiques. Et quand je vois comment il se comporte sur le terrain depuis lundi..."

"Il demande des vidéos, il demande ce qu'il pourrait faire de mieux, où il pourrait évoluer, et implique les autres défenseurs dans cette analyse. Cela veut dire qu'il travaille vraiment à s'améliorer", conclut l'entraîneur du RSC Anderlecht.