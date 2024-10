Jan-Carlo Simic a regardé Bruges mais n'en était certainement pas supporter ce mardi

Jan-Carlo Simic fera son retour dans le onze ce jeudi face à Ludogorets. Le fier croate de 19 ans n'a pas l'air affecté par la pression.

Jan-Carlo Simic a esquissé un sourire lorsqu'il a reçu sa première question. S'attendait-il à être titulaire dès le début dans un grand club belge ? "Non, je ne m'y attendais pas. Je voulais surtout progresser et me développer. Je travaille dur chaque jour pour ça et je ne veux pas qu'on me fasse de cadeaux", a déclaré le jeune défenseur. "Je vais continuer à travailler dur."

Bien sûr, il espérait jouer aux côtés de Jan Vertonghen, mais c'est le Danois Zanka qui l'a finalement accompagné. "J'ai joué les deux premiers matchs avec Jan et il m'a beaucoup aidé", a-t-il déclaré, avant de défendre le "cas" Zanka. "Il m'aide aussi beaucoup. Je suis heureux de pouvoir jouer aux côtés de deux défenseurs de ce calibre."

"Les critiques sont normales, bien sûr, lorsque vous perdez un match. Elles seront toujours présentes, mais nous travaillons dur en interne pour trouver des solutions. Nous sommes entièrement concentrés sur nous-mêmes et nous essayons de finir le plus haut possible."

Jan-Carlo Simic regarde tous les matchs de son ancien club, l'AC Milan, mais ce mardi, c'était avec autre chose en tête. "Je me concentrais surtout sur le Club de Bruges et sur leurs attaquants, en vue du topper de dimanche", assure-t-il.

Pour la suite de la saison, le défenseur croate devra peut-être corriger une chose : le nombre de cartons jaunes qu'il prend, et qui l'a amené à déjà être suspendu. "C'est ma manière de jouer. Je suis un défenseur très agressif et les cartons font partie du jeu. Ça arrive", évacue-t-il d'un revers de la main.